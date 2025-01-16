آلاف الأطنان.. المواد الغذائية تتكدس خارج غزة

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دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إلى إتاحة حرية وصول غير مقيدة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الضرورية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن حوالي 80 ألف طن من المواد الغذائية تنتظر خارج غزة أو في طريقها إليها، وهو ما يكفي لإطعام ما يزيد على مليون شخص لمدة 3 أشهر.ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة من الجوع الشديد. كما يوجد أيضا نقص في مياه الشرب واماكن الإيواء الطارئة والأدوية. (سكاي نيوز)