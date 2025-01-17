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"غير أخلاقية".. حكومة السودان تندّد بالعقوبات على البرهان

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:21
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رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عقوبات أميركية "غير أخلاقية" أُعلن، الخميس، فرضها على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية".

وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة"، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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وشددت الخارجية على أن البرهان "يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية".

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين.
 
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن 4 مسؤولين أميركيين، إن "الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد". (سكاي نيوز عربية)
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