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عربي-دولي

بشأن إسرائيل.. إليكم ما طلبته مجموعة السبع من إيران

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:23
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شددت دول مجموعة السبع اليوم الجمعة، على أنها تؤيد بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، وحثت إيران على عدم شن المزيد من الهجمات على إسرائيل.

وذكرت في بيان: "نحث إيران ووكلاءها على الكف عن شن أي هجمات أخرى على إسرائيل"، مضيفة أنها تؤكد دعمها "لأمن إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات"، وفق رويترز.
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