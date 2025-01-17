بن غفير يهدد بالاستقالة:"لن أكون شريكاً في صفقة كارثية"

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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة في حال تمرير اتفاق التهدئة، معتبراً أنه يضر بأمن إسرائيل ويمثل استسلاماً لحركة حماس.وأكد بن غفير في بيان أن الصفقة، التي تتضمن إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، "تسمح بعودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة، وتضر بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أنها "تتناقض مع كل الإنجازات العسكرية التي حققتها الحرب".وأضاف أنه سيصوت ضد الاتفاق، قائلاً: "إذا تم تمريره، سأغادر الحكومة بقلب مثقل، فقد استثمرت في هذا المنصب كل جهودي خلال العامين الماضيين".كما شدد على أنه يدعم إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، لكنه يعارض القيام بذلك من خلال "الخضوع لشروط حماس"، داعياً إلى وقف إدخال المساعدات إلى غزة كوسيلة للضغط على الحركة.وختم بن غفير بالقول: "إذا عادت الحكومة إلى سياسة الحسم العسكري، فسنعود لدعمها". (الجزيرة)