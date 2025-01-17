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بعد مُصادقة الحكومة الإسرائيليّة على اتّفاق غزة... هذا ما أعلنته "حماس"

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:32
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بعدما صادقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة على اتفاق غزة أخيراً، قالت حركة "حماس" في بيان اليوم الجمعة، إنه تم حل العقبات التي ظهرت في ما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في البيان: "بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار". (العربية)
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