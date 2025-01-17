Advertisement

عربي-دولي

حماس: القصف الإسرائيلي هدفه إفشال اتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1307569-638727170503377943.jpg
Doc-P-1307569-638727170503377943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حركة حماس في بيان لها، الجمعة، أن "الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد ارتكاب المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط لوقف هذه المجازر".

وتابعت: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل والفوري، ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق تلك المجازر غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تمهيداً لمحاسبة هذا الكيان أمام المحاكم الدولية المختصة".
Advertisement

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل عقب الإعلان عن اتفاق غزة إلى سقوط أكثر من 100 قتيل فلسطيني.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء السبت، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:03 | 2025-01-17
07:00 | 2025-01-17
06:59 | 2025-01-17
06:55 | 2025-01-17
06:55 | 2025-01-17
06:42 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24