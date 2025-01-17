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عربي-دولي
حماس: القصف الإسرائيلي هدفه إفشال اتفاق غزة
Lebanon 24
17-01-2025
|
06:21
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أعلنت حركة حماس في بيان لها، الجمعة، أن "الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد ارتكاب المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط لوقف هذه المجازر".
وتابعت: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل والفوري، ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق تلك المجازر غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تمهيداً لمحاسبة هذا الكيان أمام المحاكم الدولية المختصة".
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وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل عقب الإعلان عن اتفاق غزة إلى سقوط أكثر من 100 قتيل فلسطيني.
ورجحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء السبت، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.
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