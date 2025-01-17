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عربي-دولي

إسرائيل تُقرّر إضافة "هدف" جديد إلى الحرب... ما هو؟

Lebanon 24
17-01-2025 | 10:30
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أفادت "سكاي نيوز عربية" أنّ مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرّر إضافة هدف جديد للحرب وهو تعزيز وتقوية الأمن في الضفة الغربية وضرب قدرات المنظمات الفلسطينية.
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