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عربي-دولي

ترامب يعلن انتقال حفل تنصيبه لقاعة مغلقة.. اليكم السبب

Lebanon 24
17-01-2025 | 13:50
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، عبر منصته "تروث سوشال" أن حفل تنصيبه المقرر الاثنين سيتم نقله إلى داخل مقر الكونغرس بسبب الصقيع القطبي المتوقع في واشنطن.
وكتب ترامب أن "رياحا قطبية تضرب البلاد. بناء عليه، قررت إلقاء خطاب التنصيب في قاعة الكابيتول، أسوة بدونالد ريغن في 1985".
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ووفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فسيتم نقل مراسم تنصيب ترامب إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه "من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية من داخل قاعة الكابيتول (مبنى الكونغرس) يوم الإثنين بسبب توقعات بطقس شديد البرودة".
وقال المصدر، إن مخططي حفل التنصيب يناقشون إمكانية نقل مراسم تنصيب ترامب إلى الداخل بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة ورياح جليدية.
واتخذت العاصمة واشنطن تدابير أمنية مشددة ونشرت 25 ألف عنصر أمني فضلا عن 8 آلاف جندي من الحرس الوطني تحسبا لأي تهديدات محتملة خلال مراسم التنصيب.
(سكاي نيوز)
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