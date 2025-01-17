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مكتب نتنياهو التأم مساء للتصويت على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 14:01
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان "مجلس الوزراء التأم مساء اليوم للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم مكتب نتنياهو عومير دوستري انطلاق الاجتماع رغم بدء عطلة السبت، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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