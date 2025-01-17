في حلب.. انتحلوا صفة عسكريين ليقوموا بعمليات خطف

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في ظل الفوضى التي لا تزال تعيشها بعض المناطق في سوريا، ومع استمرار جهود الإدارة الجديدة لفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، شهدت محافظة حلب حادثة اختطاف نفذتها عصابة مسلحة.وبحسب وكالة "سانا"، أقدم أفراد العصابة على انتحال صفة عسكرية لاختطاف عدد من المواطنين، بهدف ابتزاز ذويهم والمطالبة بفدية بلغت 100 ألف دولار أميركي.لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المخطط وتحرير المختطفين، فيما جرى توقيف عناصر العصابة ونشر صورهم، في خطوة تؤكد استمرار الجهود لملاحقة الخارجين عن القانون.أتى ذلك، بعدما تمكنت إدارة الأمن العام في قسم الحمدانية بحلب أيضاً من تحرير شاب اختطفته عصابة بغرض الابتزاز المادي من بلدة الزهراء شمال المحافظة، أمس الجمعة.وكانت الحكومة الحالية المؤقتة أصدرت، الاثنين الماضي، بياناً أعلنت فيه تخصيص بطاقات أمنية، إضافة إلى مهمة اعتقال (إذن رسمي) تحمله أي قوة منفذة لأمر القبض على أي مواطن سوري.كما شددت على ضرورة إظهار القوة المنفذة للثبوتيات، لافتة إلى أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف لا يجب الامتثال لها. (العربية)