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24 وزيرا إسرائيليا صوتوا لصالحه وعارضه 8.. تفاصيل اجتماع الـ6 ساعات للموافقة على اتفاق غزة

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:49
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أوردت تقارير صحفية تفاصيل عن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ليل الجمعة ـ السبت ، الذي تمت خلاله الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.
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ووفقا لبيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات.

وقالت الحكومة في بيان: "وافقت الحكومة على إطار العمل الخاص بعودة الرهائن. سيدخل إطار العمل الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد".

مؤيدون ومعارضون
في ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في مجلس الوزراء الإسرائيلي للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيرا في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

وأمس الجمعة صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر لصالح الاتفاق، في موافقة كانت الأولى من موافقتين مطلوبتين.

بالأرقام
بموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار، غدا الأحد، بمرحلة أولى مدتها 6 أسابيع تشمل تبادل الرهائن والسجناء، وتفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليا، من بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين، في هذه المرحلة.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحلول نهاية المرحلة الأولى.

وأمس الجمعة نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 أسيرا فلسطينيا، سيتم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى، الأحد.

وفي أعقاب تصويت الحكومة بالموافقة على صفقة الرهائن، نشرت الوزارة ذاتها قائمة أخرى بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى.

وتشمل القائمة الجديدة التي تضم أكثر من 700 أسير، عددا كبيرا من المعتقلين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، ومن بينهم أعضاء في حماس والجهاد وفتح.

وذكر بيان لوزارة العدل أن الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم حتى الساعة الرابعة مساء يوم الأحد.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها ستنقل الأسرى الفلسطينيين بدلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت عملية النقل خلال وقف إطلاق النار الأول، لتجنب "التعبير العلني عن الفرح".(سكاي نيوز)


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