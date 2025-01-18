"فخ الموت بالعبوات".. هكذا أجبرت حماس إسرائيل على مراجعة حساباتها

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ويستغرب الجيش الإسرائيلي من نشاط "حماس" في شمال غزة، وأن عناصرها ما زالوا يملكون عبوات ناسفة على رغم تمشيط المنطقة في بداية الحرب وتأكيد الفرق الهندسية أنها آمنة ولا متفجرات مزروعة في الأرض.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن ما يجري في شمال غزة يطلق عليه عسكرياً "فخ الموت"، إذ يعتمد مقاتلو "حماس" على العبوات الناسفة بالدرجة الأولى لتسجيل خسائر في الجيش الإسرائيلي.ويواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في تفسير انتشار العبوات الناسفة في شمال غزة على رغم تأكده من تطهير المنطقة، ويضيف هاغاري أن "ما يجري في شمال غزة يوصف بأنه حرب العبوات، هناك تواجه قواتنا خطر المتفجرات ومحور القتال يدور حول تفادي الألغام الأرضية".مخلفات الجيش غير المنفجرةويفسر متخصص العلوم العسكرية اللواء رائد صافي ما يجري في شمال غزة، قائلاً "فقدت "حماس" أسلحتها هناك، ولكن مقاتليها استخدموا بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر وأعادوا صناعتها لتفجيرها مجدداً".فعلياً، لم يستبعد الجيش الإسرائيلي تلك النظرية، وحقق في الأمر وخلص إلى أن ألغام "حماس" الجديدة تحوي مواد من مخلفات الذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر أثناء استخدامها في معارك غزة، وجرت إعادة تصنيعها واستعمالها.وتضمن التحقيق أيضاً أن "حماس" جمعت قنابل سلاح الجو وقذائف الدبابات وحتى الصواريخ المضادة للدبابات والقنابل اليدوية التي لم تنفجر وصنعت منها عبوات ناسفة بطريقة بدائية لكن بقوة تفجيرية هائلة.وتُعدّ العبوات الناسفة سلاحاً فاعلاً بيد "حماس" وجرى استخدامها منذ بداية الحرب لكن زاد الاعتماد عليها أخيراً، ويقول صافي "تتنوع ألغام ’حماس‘ بين مضادة للأفراد وأخرى للدروع أو المباني".ويضيف أن "لدى "حماس" أنواعاً من العبوات المضادة للأفراد، مثل العبوة الرعدية التي تستخدم ضد الجنود في المسارات الطويلة كالأنفاق والشوارع، والعبوة التلفزيونية التي تستخدم ضد مشاة منتشرين أو متمركزين بصورة عرضية، وكذلك العبوة الصدمية وهي لاستهداف الجنود والآليات لأنها قوية الأثر".أما العبوات المضادة للدروع، فيشرح صافي أن "من بينها عبوات الشواظ وعبوة العمل الفدائي التي تتميز بقدرتها على الاختراق والنفاذ، والعبوات الفراغية التي تستخدم لنسف المباني التي يتحصن فيها الجنود"، موضحاً أن الألغام سلاح فاعل ويرفع كلفة الخسائر كثيراً.ويعتقد الجيش بأن عناصر "حماس" يقومون بربط الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة بأسلاك كهربائية أو عبوات ناسفة ثانوية فارغة من الذخيرة وينصبون الكمائن، وبمجرد ما يصل الجنود يعملون على تفجيرها بالقوات.وتضرر الجيش الإسرائيلي كثيراً من حرب العبوات الناسفة، وبدأ يتخذ تدابير حماية أكثر، إذ يقول المتحدث العسكري نداف شوشاني "تحاول الآليات العسكرية تفادي الأمر من خلال مستشعرات حرارية للكشف عن الألغام تحت الأرض وكذلك أي تغيير يحدث في مسرح الأرض".ويضيف أن "هناك إجراء آخر يتمثل في تشغيل جرافات تحرث الأرض وتصل إلى عمقها وهي قادرة على الكشف عن العبوات الناسفة، ولكن هطول الأمطار وغرق الأرض بالمياه استغلهما عناصر "حماس" في الحفر بسرعة في تلك الأرض اللينة ووضع القنابل في الأعماق"، لافتاً إلى أن قادة الجيش طلبوا من الجنود تغيير طرقهم المعتادة في الحركة ودراسة المناطق التي يسيطر عليها عناصر "حماس" أو حيث يكونون موجودين لتفادي هذه الأفخاخ. (اندبندنت عربية)