هكذا علّق بوتين على اتفاق غزة

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رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صموده.وأدلى بوتين بأولى تصريحاته العلنية بشأن الاتفاق، منذ إعلان الوسطاء عنه، الأربعاء الماضي.وفي أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قال بوتين أنهما تطرقا خلال مناقشاتهما في الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة.وقال الرئيس الروسي: "بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة".وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عالميا"، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل.(سكاي نيوز)