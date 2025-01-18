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عربي-دولي

إسرائيل تواصل تثبيت وجودها داخل سوريا.. عمليات توسعة ونصب حواجز

Lebanon 24
18-01-2025 | 00:50
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كشف مسؤول أممي أن القوات الإسرائيلية مستمرة في البناء داخل المنطقة العازلة المقامة بموجب اتفاق 1974 بين سوريا وإسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل أقامت معدات اتصال وحواجز طرق هناك.

وأكد الميجور جنرال باتريك غوشات، القائم بأعمال قائد قوة "أندوف" التابعة للأمم المتحدة، أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً واضحاً للاتفاق، مشيراً إلى أن السكان المحليين يطالبون القوات الإسرائيلية بالمغادرة ورفع الحواجز التي تعيق أنشطتهم الزراعية. (24)
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