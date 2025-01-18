صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

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دوت صافرات إنذار في مناطق متعددة من إسرائيل من الجنوب وحتى الوسط.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، ويتم التحقيق في التفاصيل.ولم يعلن الحوثيون بعد أنهم أطلقوا أي مقذوف باتجاه إسرائيل.ونقل صحفيون تابعون لوكالة فرانس برس أن صافرات الإنذار دوت في القدس، كما سمعت أصوات انفجارات.ورغم أنه لم تحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات إلا أنها غالبا ما تكون أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة إلى الأراضي الإسرائيلية. (سكاي نيوز)