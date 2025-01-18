الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

Advertisement

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى (وسط).وفي بيان على حسابه بمنصة إكس، قال الجيش: "عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن".وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في القدس، ومنطقة "غوش دان" (تل أبيب الكبرى)، للتحذير من سقوط صواريخ.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة بـ"إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أمام عمليات الإقلاع والهبوط مدة قصيرة عقب دوي صفارات الإنذار".(الاناضول)