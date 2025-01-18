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مصادر طبية في غزة: 23 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:50
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ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 46,899 شهيدا و110,725 مصابا، وفقا لما ذكرته مصادر طبية في غزة، اليوم السبت.
وقالت المصادر الطبية، إنه في اليوم 470 للحرب على قطاع غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي "3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وأشارت إلى أن العديد من القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)

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