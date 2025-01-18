أذربيجان: الدبلوماسية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية الجديدة

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قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، إن الدبلوماسية التركية والأذربيجانية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية الجديدة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة الأذربيجانية باكو.وأضاف بيرموف: "لم تكن لدينا علاقات دبلوماسية مع سوريا منذ عام 2012، وخلال هذه الفترة كانت علاقاتنا مع نظام الأسد تكاد معدومة".وتابع: "على إثر التطورات الجديدة، زار نائب وزير خارجيتنا سوريا بالتنسيق مع تركيا، واجتمع مع وزير الخارجية السوري".وأردف: "سفارتنا في سوريا ستستأنف نشاطها في أقرب وقت".ولفت بيرموف إلى أن الإدارة السورية تواجه العديد من الصعوبات، مضيفا: "كدولة صديقة، سندعم (سوريا) في مجالات مختلفة ضمن إمكانياتنا".وقال "ما فعلته تركيا للشعب السوري لسنوات عديدة واضح للعيان، لقد احضنت 4 ملايين سوري، وبعد التغيير، كانت أول من مد يد العون إلى سوريا، فيما أعلنت أذربيجان أنها مستعدة للمساهمة في هذه العملية".وأكد أن بلاده قدمت مقترحات للإدارة الجديدة في سوريا للحصول على الدعم وأنها تنتظر الرد منها.وأضاف: "مساعداتنا الإنسانية لسوريا ستستمر، والدبلوماسية التركية والأذربيجانية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة الجديدة".وتابع "نعمل على أن تصبح سوريا لاعبا فاعلا في النظام الدولي، وأذربيجان مستعدة لتقديم الدعم لسوريا في مجال الأمن أيضا". (الاناضول)