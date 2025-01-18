Advertisement

عربي-دولي

أذربيجان: الدبلوماسية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية الجديدة

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1308079-638728074746648942.jpg
Doc-P-1308079-638728074746648942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، إن الدبلوماسية التركية والأذربيجانية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية الجديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة الأذربيجانية باكو.
Advertisement
وأضاف بيرموف: "لم تكن لدينا علاقات دبلوماسية مع سوريا منذ عام 2012، وخلال هذه الفترة كانت علاقاتنا مع نظام الأسد تكاد معدومة".
وتابع: "على إثر التطورات الجديدة، زار نائب وزير خارجيتنا سوريا بالتنسيق مع تركيا، واجتمع مع وزير الخارجية السوري".
وأردف: "سفارتنا في سوريا ستستأنف نشاطها في أقرب وقت".
ولفت بيرموف إلى أن الإدارة السورية تواجه العديد من الصعوبات، مضيفا: "كدولة صديقة، سندعم (سوريا) في مجالات مختلفة ضمن إمكانياتنا".
وقال "ما فعلته تركيا للشعب السوري لسنوات عديدة واضح للعيان، لقد احضنت 4 ملايين سوري، وبعد التغيير، كانت أول من مد يد العون إلى سوريا، فيما أعلنت أذربيجان أنها مستعدة للمساهمة في هذه العملية".
وأكد أن بلاده قدمت مقترحات للإدارة الجديدة في سوريا للحصول على الدعم وأنها تنتظر الرد منها.
وأضاف: "مساعداتنا الإنسانية لسوريا ستستمر، والدبلوماسية التركية والأذربيجانية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة الجديدة".
وتابع "نعمل على أن تصبح سوريا لاعبا فاعلا في النظام الدولي، وأذربيجان مستعدة لتقديم الدعم لسوريا في مجال الأمن أيضا". (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2025-01-18
09:03 | 2025-01-18
08:46 | 2025-01-18
08:35 | 2025-01-18
08:15 | 2025-01-18
08:00 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24