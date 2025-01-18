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عربي-دولي

الجامعة العربية: مهتمون بتحقيق الاستقرار في سوريا

Lebanon 24
18-01-2025 | 08:46
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أكد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الدول الأعضاء مهتمة بتحقيق الاستقرار في سوريا ومستقبلها، مشيرا إلى تقديمه هذه الرؤية للإدارة السورية الجديدة.

وقال زكي الذي يزور دمشق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى والتقى خلالها قائد الإدارة السورية أحمد الشرع: "أجرينا حوارا شاملا وصريحا مع أحمد الشرع حول مستقبل سوريا."
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وأضاف: "الدول الأعضاء مهتمة بتحقيق الاستقرار في سوريا ومستقبلها، وقدمنا للإدارة الجديدة رؤيتنا بشأن ذلك."

وأردف زكي: "عضوية سوريا في الجامعة العربية سارية بعد رفع تجميدها منذ عام 2023."

ولفت زكي إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا "لم يعد لها مبررات الآن."
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