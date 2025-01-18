حماس "تبارك" عملية الطعن بتل أبيب قبل ساعات من تنفيذ الاتفاق

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أشادت حركة حماس، بعملية الطعن التي وقعت في تل أبيب، عصر السبت، ووصفتها "بالعملية البطولية"، وذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت إن حادث طعن وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب، السبت، أسفر عن إصابة مواطن ومقتل المنفذ.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن هو صلاح يحيى من طولكرم، و"دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية"، ويبلغ من العمر 19 عاما.