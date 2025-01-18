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عربي-دولي

بخارطة للمواقع الخطرة.. تحذير إسرائيلي لسكان غزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 12:31
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قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ غداً الأحد عند الساعة 08,30 بالتوقيت المحلي (06,30 بتوقيت غرينتش)، نشرت إسرائيل خارطة لأماكن يمنع اقتراب الفلسطينيين في غزة منها.
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فقد حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، سكان قطاع غزة من التحرك من جنوب غزة إلى الشمال أو نحو طريق نتساريم، مشيرا إلى أنه ما زال خطيراً.
وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، بناء على الاتفاق، يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في مناطق محددة في قطاع غزة، محذرا من الاقتراب منها.

كما قال حذر من خطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي.

وبين أفيخاي أنه في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة.

كذلك قال "ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وإلى المنطقة العازلة، وهو خطير للغاية".

نتنياهو: لن نتسامح مع أي انتهاك
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن نبدأ اتفاق غزة إلا بعد الحصول على أسماء الرهائن الذين سيفرج عنهم غدا".

كما قال إن تل أبيب لن تتسامح مع أي انتهاك لاتفاق غزة، مضيفاً "حماس وحدها تتحمل مسؤولية انتهاك اتفاق تبادل الأسرى".

يذكر أنه جرى التوصل إلى الاتفاق يوم الأربعاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
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