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عربي-دولي

ترامب يرجح منح مهلة لـ"تيك توك" 90 يوماً

Lebanon 24
18-01-2025 | 14:18
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فيما من المنتظر أن يدخل قرار حظر منصة "تيك توك" في أميركا حيز التنفيذ غداً 19 كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن جديد بشأن التطبيق الصيني.
فقد قال اليوم السبت، في مقابلة مع قناة NBC الأميركية، إنه سيمنح مهلة لـ"تيك توك" لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل في الولايات المتحدة بعد توليه منصبه يوم الاثنين.
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كما أضاف "ندرس بعناية القرار الذي سنتخذه بشأن "تيك توك"، مضيفاً "أن الأمر كبير للغاية".

وتابع ""إذا اتخذت القرار، فمن المحتمل أن أعلن ذلك يوم الاثنين".
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