الجيش الإسرائيلي يعلن عدم دخول اتفاق وقف النار في غزة حيّز التنفيذ

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس لم تفي بالتزاماتها بتسليم قائمة بأسماء الرهائن إلى إسرائيل. وقال المتحدث إنه لن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ما لم تلتزم حماس بتسليم هذه القائمة، مما يعطل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

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