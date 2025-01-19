قُتل عام 2014.. إسرائيل تستعيد رفات جنديّ كان مُحتجزاً في غزة

قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إنها استعادت رفات جندي قٌتل خلال عام 2014، وذلك قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.



Advertisement وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم، استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ العام 2014 خلال "عملية خاصة". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم، استعادة جثة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ العام 2014 خلال "عملية خاصة".



وقال الجيش في بيانه "في عملية سرية خاصة.. تم استرجاع جثمان الجندي المفقود شاؤول أورون الذي سقط في معركة في حي الشجاعية (شمال القطاع) في 20 تموز 2014".



وكان أورون شاؤول قد قٌتل في صراع سابق، واحتجزت حركة حماس رفاته.



وبقيت جثتا شاؤول وجندي آخر يدعى هادار غولدين في غزة بعد حرب 2014، ولم يتم إعادتهما على الرغم من حملة عامة نظمتها أسرتيهما.



وسعت الأسرتان لإعادة الجثتين ضمن أي اتفاق وقف إطلاق نار للحرب الحالية.