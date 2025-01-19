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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في شمال غزة.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
19-01-2025 | 02:33
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بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف عدة أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة وفي وسطه، باستخدام نيران المدفعية والطائرات، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء وجرحى في الغارات الإسرائيلية وفق ما أعلنه الدفاع المدني بغزة.
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