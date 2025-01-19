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عربي-دولي

بالفيديو: موظفون يجرّون طائرة ركاب عملاقة بأيديهم!

Lebanon 24
19-01-2025 | 03:00
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه موظفون في مطار بولاية غوجارات غربي الهند، وهم يدفعون طائرة إلى الخلف بأيديهم العارية.

والسبب على الأرجح هو عدم توافر المعدات التقنية والفنية اللازمة لجر الطائرة إلى مكان آخر، كما هو الحال في مطارات أخرى، حيث يستخدم الجرار لدفع الطائرة أو سحبها، كما تقتضي إجراءات السلامة.
 
ومن الواضح أن الطائرة كانت تعاني من عطل في محرك عاكس الدفع، ما اضطر إلى الاستعانة بالطاقم الموجود.
 
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وفي المقطع نفسه، شوهد بعض المسافرين ممكن كانوا في المطار في تلك اللحظة، وهم يضحكون سخرية على المشهد الغريب. (سكاي نيوز)

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