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ترامب يدرس نقل جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة!

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:03
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قبيل تنصيبه رسمياً رئيساً لأميركا، أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تدرس نقل جزء من سكان غزة لخارج القطاع خلال عملية إعادة الإعمار.

وأضافت الشبكة الأميركية، أن إدارة ترامب تقترح إندونيسيا من بين الدول المستضيفة مؤقتا لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.
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كما أشارت إلى أن مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يدرس زيارة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وذلك وفقا لمسؤول انتقالي على دراية مباشرة بعملية وقف إطلاق النار.

وبحسب شبكة "ان بس سي"، يُخطط ويتكوف للتواجد شبه الدائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لاستكشاف المشاكل على الأرض التي يُعتقد أنها قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق ووقف إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في أي لحظة. (العربية)
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