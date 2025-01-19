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هكذا علّق قاآني على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:07
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اعتبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم فرضه على إسرائيل، وأن اليوم "يوم ذل وهوان لهؤلاء".
 
وأضاف قاآني في كلمة خلال حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار أجهزة البيجر، أن اليوم هو من أهم أيام التاريخ، وأنه "عند الساعة الواحدة ظهرا سنكشف الستار عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني".
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وتابع: "لقد اضطر مجرمو الكيان الصهيوني، المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، بعد 15 شهرًا من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى قبول وقف إطلاق النار، وهذا هو ذروة إذلالهم".

وأكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أن "هذا الاتفاق فُرِض على الكيان الصهيوني، وهذه المفاوضات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية هي نتائج المفاوضات السابقة التي رفضتها إسرائيل. وقد تم إدراج كافة البنود التي طالب بها الإخوة الفلسطينيون في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد". (روسيا اليوم)
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