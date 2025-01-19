ساعر: لا أمن مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين مع بقاء حماس بالسلطة

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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد من استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إذا بقيت حركة حماس في السلطة في قطاع غزة.وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي عقده بعد قليل على دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، "إذا بقيت حماس في السلطة، فقد تستمر الاضطرابات الإقليمية التي تتسبب بها".وأكد أن حكومة إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن وتفكيك قدرات حماس الحكومية والعسكريةوأضاف ساعر أن لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين إذا بقيت حماس في السلطة. (العربية)