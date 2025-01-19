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عربي-دولي

عن الأكراد... ماذا قال وزير الدفاع السوري؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 06:17
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قال مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.

وفي لقاء مع رويترز، صرح أبو قصرة بأن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يماطل في تعامله مع المسألة. (سكاي نيوز)
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