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إقتصاد

تحذير فرنسي لترامب: "إذا تأثرت مصالحنا سوف نرد بإرادة من حديد"

Lebanon 24
19-01-2025 | 06:43
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حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، السبت، من أنه "إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد"، في وقت ينذر وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
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وقال بارو في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماما من حيث الاستثمار. فالعديد من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
 
وأضاف "إذا رفعنا رسومنا الجمركية، ستكون المصالح الأميركية في أوروبا هي الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية".

وحذر بارو قائلا "إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد".
 
وتابع "يجب أن يدرك الجميع جيدا أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها".

وقد هدد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جدا. وهو يتوقع خصوصا أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدا من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز عربية)

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