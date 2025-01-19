البابا فرنسيس يدعو إلى "الاحترام الفوري" لوقف إطلاق النار في غزة

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دعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، إلى "الاحترام الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وحض على تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين فيه.وأعرب البابا عن أمله في أن "يحترم الطرفان فورا" وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه شكر "الوسطاء" في المفاوضات غير المباشرة التي أفضت إلى الاتفاق.