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عربي-دولي

كانت داخل مقرات فرقة ماهر الأسد... شاهدوا بالصور ما أتلفته وزارة الداخليّة السوريّة

Lebanon 24
19-01-2025 | 07:23
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أتلفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأحد كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في مقارّ الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري قبل سقوط النظام. 
 
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.  
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وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة أشرفت على إتلاف المواد المخدرة التي عُثر عليها داخل مقارّ الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.  (روسيا اليوم) 
 
 
 
 
 
 
 
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