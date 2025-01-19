كانت داخل مقرات فرقة ماهر الأسد... شاهدوا بالصور ما أتلفته وزارة الداخليّة السوريّة

أتلفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأحد كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في مقارّ الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري قبل سقوط النظام.



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وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة أشرفت على إتلاف المواد المخدرة التي عُثر عليها داخل مقارّ الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. (روسيا اليوم) وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة أشرفت على إتلاف المواد المخدرة التي عُثر عليها داخل مقارّ الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. (روسيا اليوم)