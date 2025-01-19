بالأسماء... هؤلاء الأسرى ستُطلق إسرائيل سراحهم اليوم (صور)

نشر مكتب إعلام الأسرى أسماء الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال المنوي الإفراج عنهم اليوم الأحد من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.





وتضمنت قائمة اليوم 90 اسما للأسيرات والأطفال: 21 ذكرا و69 أنثى.

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