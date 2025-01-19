حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى سيتم السبت المقبل

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وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين سيجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار". نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، الأحد، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم، مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم، الأحد، الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين سيجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار".

يأتي هذا بينما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها بالهدنة في غزة التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد، لكنها أكدت أنّ ذلك "مرهون بالتزام" إسرائيل.



لكن كتائب القسام أوضحت أن أي انتهاكات إسرائيلية محتملة من شأنها أن تهدد العملية وحياة الأسرى.



حث أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الوسطاء في كلمة مصورة على حمل إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.



وقال "إننا حريصون على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله حقنا لدماء شعبنا وتطلعا لتحقيق أهدافه، وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك".