Advertisement

عربي-دولي

مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تعود لحكم غزة

Lebanon 24
19-01-2025 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1308548-638729206070374978.jpg
Doc-P-1308548-638729206070374978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة دونالد ترامب الجديدة في مقابلة تلفزيونية، الأحد، بصورة قطعية، أن حركة حماس لن تعود لحُكم قطاع غزة مرة أخرى.

وبعبارات جازمة، قال والتز لمحطة "سي إن إن" الإخبارية إن حماس "لا يمكنها أن تكون منظمة إرهابية بعد الآن، ولن تحكم غزة أبداً. نقطة على السطر"، حسب تعبيره.
Advertisement

ووالتز، العضو السابق في مجلس النواب والعسكري المخضرم (خدم في أفغانستان مرتين)، أدلى بتصريحه هذا بُعيد ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة.
وخلال مقابلته مع برنامج "حال الاتّحاد" الذي تبثّه المحطة الإخبارية الأميركية، أبدى والتز تفاؤلاً حذراً بشأن مستقبل الهدنة، على الرغم من عدم اليقين الكبير الذي يحيط بوضع الأسرى في القطاع الفلسطيني المدمّر وبشأن مستقبله كذلك ولا سيّما لجهة الإعمار.
وقال والتز إن "إسرائيل ستفعل ما يتعيّن عليها فعله لضمان ذلك. والولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستدعمها في أن حماس لن تحكم غزة مرة أخرى".

وأضاف "هذا لا يعني أنه لن تكون هناك جيوب (من جانب حماس). هذا لا يعني أنه لن يكون هناك قتال جارٍ، لكن الطريق سيكون صعباً في المستقبل".

ويقول محللون إن الأمر سيتطلب دبلوماسية مكثّفة وطويلة الأمد ومركزة لكي يكون هناك مستقبل مستقر وسلمي في غزة، لكن والتز أكد أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتسلم منصبه الاثنين قادر على المساعدة في تحقيق ذلك.

وقال "يمكن للرئيس ترامب بصورة فريدة أن يجمع كل الأطراف معاً" للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل القطاع الفلسطيني.

وبشأن من سيتولى السيطرة على القطاع الفلسطيني في المستقبل، قال والتز "ربما تكون قوة أمنية مدعومة من العرب، وربما يكون هناك خليط فلسطيني.. أنا لا أريد أن أستبق تخطيطاتنا، لكن من الواضح أن الخطوط العريضة الأوسع موجودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-01-19
16:17 | 2025-01-19
16:04 | 2025-01-19
16:00 | 2025-01-19
14:58 | 2025-01-19
14:42 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24