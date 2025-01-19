ترامب: نريد 50% من ملكية تيك توك

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وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة،"لكن ليكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50% من تيك توك". قبيل تنصيبه الرسمي المقرر اليوم الاثنين، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة،"لكن ليكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50% من تيك توك".

وأضاف ترامب: "تيك توك لا يساوي شيئا، هو صفر دون الحصول على موافقة لتشغيله". وتابع: "إذا تمت الموافقة، سيصبحون قيمين مثل تريليون دولار، سيكون لهم قيمة ضخمة".



وقال ترامب: "أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك، الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعا مشتركا".

(العربية)