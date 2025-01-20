رئيس الوزراء البريطاني يشيد بتحالف ثابت بين لندن وواشنطن

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قدّم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأحد، "أحر التهاني" للرئيس دونالد ترامب بمناسبة عودته إلى البيت الأبيض، مشيدا بـ"الأسس الثابتة" للتحالف "التاريخي" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وقال زعيم حكومة حزب العمال البريطاني في بيان "سنواصل البناء على الأسس الثابتة لتحالفنا التاريخي، من أجل التصدي معا للتحديات العالمية التي نواجهها والارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي، مع التركيز على الفرص المشتركة للنمو".