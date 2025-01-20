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ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع بوتين

Lebanon 24
20-01-2025 | 00:32
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كلف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة من تنصيبه، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن".


وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب كلف مساعديه بتنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة المقبلة بعد أدائه اليمين الدستورية".
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ووفقا للـ"سي إن إن"، ستتمحور المحادثة حول عقد لقاء شخصي بين الزعيمين في الأشهر المقبلة بهدف "محاولة وضع حد للحرب في أوكرانيا".

وأضافت القناة أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا تم تحديد موعد لإجراء المكالمة. (روسيا اليوم)
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