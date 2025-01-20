الملابس جاهزة والطعام في الثلاجة.. موظفو البيت الأبيض يستعدون لدخول ترامب إلى القصر الرئاسي

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يتأهب موظفو الخدمة داخل القصر الرئاسي لترتيب شؤون الأسرة الجديدة وذلك مع قرب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وقال ماثيو كوستيلو، أحد كبار موظفي البيت الأبيض: "بمجرد مغادرة أسرة الرئيس جو بايدن، يبدأ موظفو المقر بالعمل بلا توقف لجرد ومعالجة ونقل جميع العناصر الشخصية لعائلة بايدن واستقبال عائلة ترامب".وبعد أداء القسم يدخل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض ليجد ملابس الأسرة وأثاثها وممتلكاتها الشخصية الأخرى في مكانها والمطبخ مليئا بالأطعمة المفضلة.ومع بدء حفل التنصيب، ستحصل الشاحنات المخصصة لنقل الأمتعة والأثاث على الضوء الأخضر ليتم تمريرها وسط إجراءات أمنية مشددة إلى البيت الأبيض.يعمل موظفو الإقامة في مجموعات، يتم تكليف البعض بتعبئة أغراض عائلة بايدن المتبقية بينما تقوم مجموعة أخرى بتحميل الصناديق على الشاحنة المخصصة.ويحضر موظفون آخرون أغراض عائلة ترامب إلى الداخل وتقوم مجموعة أخرى بفكها ووضعها في مكانها.ويتم تنظيف البيت الأبيض بعمق وتغسل النوافذ، وينظف السجاد أو يستبدل وتزود جميع غرف النوم والحمامات بمناشف نظيفة.بمجرد انتقال ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه إحضار مصمم الديكور الخاص به لإضفاء لمسة شخصية على المكان.يمكنه حتى إعادة تزيين المكتب البيضاوي بالكامل، الأمر الذي قد يستلزم تغيير الأعمال الفنية على الجدران والكتب على الأرفف وحتى الكراسي والأرائك وقطع الأثاث الأخرى.ووصل ترامب إلى واشنطن، مساء السبت الماضي، لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.(سكاي نيوز)