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بالفيديو.. ماذا أهدت "القسام" الرهينات الإسرائيليات قبل الإفراج عنهن؟

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:17
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد للحظات الأخيرة من الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
وأظهر المقطع المصور، جنود القسام وهم يقدمون أكياس ورقية مختومة بشعار الكتائب. وقد كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مضمون هذه الأكياس التي تضمنت شهادة "قرار الإفراج".
 
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "حماس" منحت كل رهينة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة وصورا من الأسر، مشيرة إلى أن الحركة حرصت على أن تعود الرهينات إلى إسرائيل "ليس فقط بذكريات صعبة من فترة الأسر"، بل بشيء آخر وصف في إسرائيل بأنه "حقائب المفاجآت الساخرة".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن "القسام جهزت النساء (رومي غونين، اميلي ديماري ودورون شتاينبرغر) الثلاث بأكياس بنية اللون وصلن بها إلى الأراضي الإسرائيلية، وداخل الحقائب كانت هناك خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر".

وقالت قناة i24NEWS: "قمة السخرية حماس قدمت هدية للرهينات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي – عبارة عن صورة من غزة مرفقة بشهادة تخرج!" (روسيا اليوم)
 
 
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