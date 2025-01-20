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بانفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية.. مقتل جندي إسرائيلي

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:55
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي جراء انفجار عبوة ناسفة في شمال الضفة الغربية، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الحرب إلى 840 جنديًا.

ووفقًا لبيان الجيش، فقد وقع الانفجار بعد منتصف الليل بقليل، عندما كانت قوة من كتيبة الاحتياط 8211 تقوم بدورية روتينية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية. 
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وأثناء تحرك الرتل العسكري، اصطدمت مركبة قائد الكتيبة المدرعة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، مما أسفر عن مقتل سائق المركبة وإصابة قائد الكتيبة بجروح خطيرة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي حتى الآن طبيعة العبوة المستخدمة، لكنه أشار إلى أن قواته تجري عمليات تمشيط في المنطقة "بحثًا عن منفذي الهجوم".
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