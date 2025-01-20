بتفجير عبوة ناسفة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في شمالي الضفة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة في شمالي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرائد (احتياط) افياتار بن يهودا 31 عاما جندي في الكتيبة 8211 في لواء أفرايم، قتل خلال نشاط عملياتي في منطقة لواء مناشيه" في شمالي الضفة الغربية.وأضاف: "في الحادث نفسه، أصيب ضابط احتياطي في الكتيبة 8211 التابعة للواء أفرايم بجروح خطيرة".ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة الحادث ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى انفجار عبوة ناسفة في الجيب الذي كان يستقلونه، خلال ساعات الليل، في نشاط عملياتي في بلدة طمون الفلسطينية.وأضافت: "أصيب قائد الكتيبة الذي كان يجلس بجانبه بجروح خطيرة، و3 جنود كانوا يجلسون في الخلف بجروح متوسطة". (الاناضول)