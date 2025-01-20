نشر مقتطفات من خطاب تنصيب ترامب.. إليكم ما سيُعلنه الرئيس الأميركيّ

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مقتطفات من الخطاب الذي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلقاءه في حفل تنصيبه.وبحسب الصحيفة سيدعو ترامب إلى "ثورة في الحس السليم" خلال خطاب تنصيبه، ثم يشرع في سرد أجندة تتضمن عمليات ترحيل جماعية ورسوم جمركية باهظة وخفض حجم الحكومة الفيدرالية.ومن المقتطفات التي نشرتها الصحيفة: "أعود إلى الرئاسة واثقا ومتفائلا بأننا في بداية عصر جديد مثير من النجاح الوطني، موجة من التغيير تجتاح البلاد. رسالتي إلى الأميركيين اليوم هي أنه حان الوقت لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية أعظم حضارة في التاريخ". (سكاي نيوز)