رئيس وزراء فرنسا: أوروبا قد "تُسحق" إذا لم تفعل شيئاً في مُواجهة ترامب

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حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، من أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد "يسحقان" بسبب السياسة المعلنة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يؤدي اليمين الدستورية، إذا لم يتحركا.وأضاف بايرو أن "الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، والسياسة الصناعية، والاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات".وتابع: "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش. والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور". (العربية)