بوتين: نُرحّب برغبة ترامب في منع حرب عالمية ثالثة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.



وقال بوتين: "نرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات مباشرة مع روسيا وفي منع حرب عالمية ثالثة، نريد سلاما دائما في أوكرانيا". (سكاي نيوز)