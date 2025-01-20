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عربي-دولي

بوتين: نُرحّب برغبة ترامب في منع حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
20-01-2025 | 09:21
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بوتين: "نرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات مباشرة مع روسيا وفي منع حرب عالمية ثالثة، نريد سلاما دائما في أوكرانيا". (سكاي نيوز)
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