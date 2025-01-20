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عربي-دولي

ترامب يشنّ هجوما على بايدن خلال حفل التنصيب.. والأخير بجانبه

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:20
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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارة سلفه جو بايدن، خلال حفل تنصيبه، مؤكدا أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين.

وقال ترامب: "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين، لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة في بلدنا، وشاهدنا النيران التي كانت تلتهم المنازل في كاليفورنيا ولم يكن لنا أي رد فعل".
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وأضاف: " نحن عاجزون عن تقديم أي رعاية صحية للكثير من أبناء شعبنا وهذا الأمر سيتغير تماما.. منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى".
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