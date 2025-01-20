بعد تنصيب ترامب.. هذا ما قاله نتنياهو

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هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقسم اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.وشدد نتانياهو على أن السنوات المقبلة ستشهد "أفضل أيام" العلاقات بين البلدين.وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا".وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى". (الحرة)