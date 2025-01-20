للمرة الثانية.. أميركا تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ

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أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، في رفض للجهود الدولية لمحاربة الاحترار المناخي فيما تتكاثر كوارث الطقس في العالم.وقال البيت الأبيض في بيان: "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".