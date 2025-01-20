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عربي-دولي

للمرة الثانية.. أميركا تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ

Lebanon 24
20-01-2025 | 13:45
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أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، في رفض للجهود الدولية لمحاربة الاحترار المناخي فيما تتكاثر كوارث الطقس في العالم.
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وقال البيت الأبيض في بيان: "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ". 
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