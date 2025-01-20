كندا تهنئ ترامب: نحن أقوى عندما نعمل معًا

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وأضاف: "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر".وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات الكندية.